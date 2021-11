Conferenza alla Camera: Turismo post pandemia

Domani, 30 novembre, la conferenza stampa di SenzaBarcode, insieme all’Onorevole Federico Mollicone e Ivana Jelinic (FIAVET) per presentare il libro Turismo: nuovi sviluppi post pandemia.

Martedì 30 novembre, alle 10, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati in via della Missione 4, si terrà la conferenza stampa per la presentazione del libro di Giulia Vinci “Turismo: nuovi sviluppi post pandemia”.

Oltre all’autrice, interverranno: l’Onorevole Federico Mollicone, Commissione Cultura, Scienza e Istruzione; la Presidente nazionale di FIAVET Ivana Jelinic e la Professoressa Carmen Bizzarri, Università Europea di Roma. Modera l’evento Sheyla Bobba, presidente dell’Associazione SenzaBarcode e curatrice della collana editoriale omonima edita da CTL Editore Livorno di cui fa parte il testo della Vinci.

“Per la ripartenza del turismo è necessario concentrarsi sui territori e le sue comunità” dichiara Giulia Vinci. “Per non dimenticare quanto avvenuto in questo periodo, imparare qualcosa e farne tesoro attraverso la ricostruzione di sistemi integrati di buon turismo. È fondamentale che questi processi tengano conto dei fattori legati alla socialità, alla sostenibilità e alla digitalizzazione, elementi cardine che sono imprescindibili nella nostra economia per sviluppare ed ampliare le reti locali in modo solido, oltre a modellare il nostro futuro rendendolo all’altezza delle nuove sfide che ci attendono”.

Ivana Jelinic

“A Fiavet piace guardare avanti e in questa fase ogni traccia che si dà al settore del turismo può diventare un solco da seguire – afferma Ivana Jelinic, presidente Fiavet-Confcommercio – in vista del PNRR, i temi riguardanti la sostenibilità, l’innovazione, il turismo dei borghi, della scoperta dei territori, sono, per gli addetti ai lavori, importantissimi per una pianificazione che tenga conto delle mutazioni avvenute e in divenire”.

Carmen Bizzarri

“Ripartenza e resilienza sono due sostantivi oggi forse abusati, ma che ben descrivono il momento nel quale viviamo, così come è descritto nella prima parte del libro della Vinci” è quanto dichiara Carmen Bizzarri, Professoressa di Geografia del Turismo presso l’Università Europea di Roma. “Nella seconda parte l’autrice ben tratteggia innovative pratiche dì turismo, che sicuramente possono essere, se pianificate e programmate come prodotto turistico, dì grande interesse per lo sviluppo economico, sociale e ambientale dei territori”.

La conferenza si terrà martedì 30 novembre 2021 presso la Sala Stampa della Camera dei deputati in via della Missione, 4.

È aperta ai giornalisti e addetti alla comunicazione previo accredito presso l’ufficio stampa della Camera dei Deputati, inviando una mail a info@stampaparlamentare.it.

I giornalisti iscritti alla stampa parlamentare hanno il sistema di accredito specifico. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio stampa: 0667602125 – 2866.