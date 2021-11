Luce accesa nuovo singolo di Ainé

Dal 26 novembre è disponibile in rotazione radiofonica Luce Accesa, brano estratto dal nuovo progetto discografico di Ainé, dal titolo Alchimia.

“Non siamo macchine, ma creature magiche”: un bisogno di speranza, la ricerca metaforica di una luce da accendere quando attorno a noi tutto diventa buio. Questo è il cuore pulsante di Luce accesa, brano contenuto in Alchimia, nuovo EP di Ainé. Una canzone, questa, in cui l’artista, insieme a Davide Shorty, si fa portavoce di una ripartenza e una rivalsa emotiva.

«Quando Qwale (produttore dell’Ep) mi ha fatto ascoltare questo beat è stato subito amore a prima vista – spiega Ainé a proposito del pezzo – La melodia è arrivata subito, poco dopo le parole. Insieme a Davide Shorty abbiamo voluto dare un messaggio di speranza e di positività durante il periodo della pandemia. In questa canzone ci sono dentro i pensieri e le sensazioni provate durante quel periodo, la voglia di un abbraccio e di cercare di trovare e lasciare una luce accesa nel buio».

Biografia di Ainé

All’anagrafe Arnaldo Santoro, nasce a Roma il 28 Settembre del 1991. Romano, di origini Pugliesi, si diploma in lingue. Finiti gli studi, inizia la sua carriera musicale, frequentando prima il Saint Louis College Of Music, poi l’Accademia Romana di Musica, (dove oggi tiene i suoi corsi e laboratori di Soul, Neo Soul e r&b). Successivamente si trasferisce negli Stati Uniti, vincendo due importanti borse di studio, una per la Venice Voice Accademy di Los Angeles, l’altra per il Berklee College Of Music di Boston.

Ad oggi, ha collaborato con Artisti del calibro di Giorgia, Mecna, Willie Peyote, Ghemon, Gemello, Sergio Cammariere, Davide Shorty, Gegè Telesforo, Colapesce, Danti, Frenetik & Orange, Tormento, Ensi, Clementino, Serena Brancale, diventando uno degli esponenti del Neo Soul, del Soul e dell’r&b in Italia. Il 24 maggio 2016 esce il suo album di debutto “Generation One”. Gli viene affidata l’open act di artisti del calibro di Masego, Robert Glasper , Bilal, Solange. Nel 2019 Vanity Fair e Mtv lo inseriscono tra i 25 Artisti Italiani emergenti più promettenti. Sempre nel 2019 arriva in semifinale a Sanremo Giovani. Nel 2020 esce “Hangover”, singolo che anticipa il suo nuovo progetto.

