Abusivismo commerciale: sequestro nel Municipio VI

Questa attività fa seguito ad un altra operazione dei giorni scorsi da parte dei caschi bianchi nella zona di Tor Bella Monaca , nel corso della quale sono state contestate violazioni per circa 35mila euro per illeciti rilevati nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale su area pubblica.

A seguito delle irregolarità riscontrate, sono state elevate sanzioni per oltre 4500 euro .

Gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale , unitamente al personale del Distretto Casilino della Polizia di Stato , nel corso delle verifiche presso un minimarket in zona Rocca Cencia , hanno accertato la presenza di 55 confezioni di prodotti alimentari scaduti , quali conserve, riso e altri articoli confezionati, tutti posti sotto sequestro. A questi si aggiungono circa 200 chili di alimenti, tra carne pesce e prodotti vegetali , sequestrati per mancata indicazione della tracciabilità.

Un sequestro di quasi 2 00 chili di alimenti e oltre 4500 euro di sanzioni per mancato rispetto delle regole sulla sicurezza alimentare è l’esito dei controlli eseguiti il 26 novembre, nell’ambito dei servizi interforze di Polizia Locale e Polizia di Stato con la collaborazione di personale ASL , presso alcuni esercizi commerciali e minimarket nel territorio del VI Municipio .

SenzaBarcode Redazione

SenzaBarcode è informazione libera a 360° ! Si parla di attualità, politica, società, cultura, famiglia ma anche notizie e articoli su argomenti più leggeri come lo sport, internet e MOLTO ALTRO! Notizie fornite con occhio personale ma aperto a commenti e dibattiti. Nella redazione di SenzaBarcode lavorano molte persone diverse tra loro ciascuna con la sua storia ed il suo bagaglio culturale, ed è questa disomogeneità – unita al rispetto – che fa sì che l’informazione sia sempre genuina, priva di condizionamenti di qualsiasi tipo e specialmente multi laterale. Tante penne per fare informazione libera e di qualità. Le regole in SenzaBarcode, rispetto della dignità umana e nessun tipo di violenza.