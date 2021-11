Bonifica e sgombero Parco del Pineto

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

All’interno sono stati trovati 8 cittadini di nazionalità straniera, nei cui confronti sono stati avviati gli accertamenti per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.

Si è svolta ieri mattina, presso il Parco regionale urbano del Pineto , un’operazione finalizzata al ripristino del decoro di un’area, sita in via Ettore Stampini, occupata da un insediamento abusivo. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del XIII Gruppo “Aurelio “, coordinati dal Dirigente Dr. Massimo Fanelli , unitamente a personale della Polizia di Stato del Distretto “Aurelio” , diretto dal Dirigente Dr. Alessandro Gullo , hanno proceduto allo sgombero del sito dove erano presenti una decina di baracche, costruite con materiale di risulta.

SenzaBarcode Redazione

SenzaBarcode è informazione libera a 360° ! Si parla di attualità, politica, società, cultura, famiglia ma anche notizie e articoli su argomenti più leggeri come lo sport, internet e MOLTO ALTRO! Notizie fornite con occhio personale ma aperto a commenti e dibattiti. Nella redazione di SenzaBarcode lavorano molte persone diverse tra loro ciascuna con la sua storia ed il suo bagaglio culturale, ed è questa disomogeneità – unita al rispetto – che fa sì che l’informazione sia sempre genuina, priva di condizionamenti di qualsiasi tipo e specialmente multi laterale. Tante penne per fare informazione libera e di qualità. Le regole in SenzaBarcode, rispetto della dignità umana e nessun tipo di violenza.