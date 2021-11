Domus Artium, la forma più alta di cultura

quando Nina Kotova (violoncello) e Jean-Yves Thibaudet (piano) entrano in sala e manipolano l’aria con le loro note. Non esistevano più spazio e tempo, ma solo emozione che i due riescono a trasmettere. Lo sguardo assorto di lei, la passione di lui. In un incontro stimolante di musica e sguardi che ha dipinto il soggetto principale nel quadro straordinario che è Domus Artium.

Particolarmente significativo il messaggio che Wissman vuole trasmettere tramite Domus Artium che racchiude in sé il passato, il presente e il futuro: “la vita non cambia. Cinquecento anni fa, quando ha fatto suoi vini Antinori, era un mondo diverso, ma allo stesso tempo lo uguale. Dobbiamo creare le cose, avere una vita artistica dedicata all’eccellenza. Dobbiamo continuare così e trovare nuovi modi per farlo…”.

