Bonus terme: rischio rincari a cascata

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

“Chiediamo al Governo di vigilare con la massima attenzione, e di consentire l’accesso alla piattaforma Bonus Terme solo a quelle strutture che manterranno inalterati i listini dei propri servizi – afferma il presidente Luigi Gabriele – Invitiamo inoltre i cittadini a segnalare a Consumerismo qualsiasi incremento delle tariffe dei servizi termali che dovesse scattare in concomitanza con la partenza del bonus terme”.

I 53 milioni di euro stanziati dal Governo per il bonus terme , infatti, potranno essere utilizzati solo da circa 265mila fortunati, una situazione che rischia di determinare distorsioni del mercato e portare a rincari delle tariffe al pubblico.

Un bonus Terme “selvaggio”, dunque, che potrà essere utilizzato da tutti ma solo fino ad esaurimento dei fondi disponibili e che potrebbe portare gli operatori del settore a ritoccare al rialzo i prezzi di ingresso alle strutture termali e di tutti gli altri servizi coperti dall’incentivo, approfittando della corsa dei cittadini ad accaparrarsi il bonus prima che i soldi messi in campo finiscano.

Lo denuncia Consumerismo No Profit, che lancia oggi l’allarme sull’incentivo benessere varato dal Governo. Come noto il prossimo 8 novembre scatterà il Bonus Terme , uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali, fino a un massimo di 200 euro, che potrà essere richiesto dai cittadini rivolgendosi direttamente agli stabilimenti termali che si saranno accreditati sulla apposita piattaforma – spiega Consumerismo – L’incentivo potrà essere richiesto da tutti i maggiorenni, senza alcun limite Isee e senza condizioni legate al nucleo familiare, rivolgendosi direttamente alla struttura termale.

SenzaBarcode Redazione

SenzaBarcode è informazione libera a 360° ! Si parla di attualità, politica, società, cultura, famiglia ma anche notizie e articoli su argomenti più leggeri come lo sport, internet e MOLTO ALTRO! Notizie fornite con occhio personale ma aperto a commenti e dibattiti. Nella redazione di SenzaBarcode lavorano molte persone diverse tra loro ciascuna con la sua storia ed il suo bagaglio culturale, ed è questa disomogeneità – unita al rispetto – che fa sì che l’informazione sia sempre genuina, priva di condizionamenti di qualsiasi tipo e specialmente multi laterale. Tante penne per fare informazione libera e di qualità. Le regole in SenzaBarcode, rispetto della dignità umana e nessun tipo di violenza.