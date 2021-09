Come fare per investire in Borsa?

Vuoi investire in Borsa? Ecco a cosa dovresti fare attenzione. “Le azioni non sono di per sé rischiose, i veri pericoli possono dalla scarsa conoscenza”.

Investire nel mercato delle azioni è un qualcosa che continua a dividere portando pareri contrastanti tra chi reputa il tutto un ottimo investimento e chi, invece, evidenza soprattutto i fattori di rischio. Che sono indubbiamente presente e che devono essere analizzati prima di iniziare, come d’altra parte per qualsiasi forma di investimento.

Un mercato volatile, questo si dice della Borsa, anche se poi fornire una definizione generale non è possibile dato che ogni azione segue un proprio corso e visto che il rischio di volatilità (ovvero di prezzi che possono salire e scendere in modo repentino senza dare troppe anticipazioni) può anche rivelarsi essere il miglior amico degli investitori, se riescono a portare il tutto dalla propria parte attendendo con pazienza che il prezzo diventi allettante per acquistare.

Il mondo della Borsa e la rete

Oggi tutto si è spostato in rete, si può iniziare ad investire direttamente online; e se si vuole avere una guida su come investire in Borsa è sempre al web che ci si può rivolgere sfruttando i tanti siti che offrono guide. Importante è, come si diceva, non farsi trovare impreparati ed evitare di presentarsi ai nastri di partenza senza avere competenze reali. Alcuni aspetti ai quali bisognerebbe porre attenzione quando si inizia ad investire in Borsa?

La volatilità dell’azione sulla quale si sta investendo : come si diceva è un fattore determinante. Puntare su azioni di un brand noto e storico può essere più vantaggioso, ma è necessario analizzare sempre il contesto. Se ad esempio si punta sulle azioni di una casa automobilistica famosa si dovrebbe capire cosa sta accadendo a livello di attualità e politica.

: come si diceva è un fattore determinante. Puntare su azioni di un brand noto e storico può essere più vantaggioso, ma è necessario analizzare sempre il contesto. Se ad esempio si punta sulle azioni di una casa automobilistica famosa si dovrebbe capire cosa sta accadendo a livello di attualità e politica. Analizzare i dati : per iniziare a d investire in Borsa si deve essere in grado di analizzare i dati, le performance, i grafici di andamento dei titoli. Tutte operazioni preliminari all’investimento vero e proprio.

: per iniziare a d investire in Borsa si deve essere in grado di analizzare i dati, le performance, i grafici di andamento dei titoli. Tutte operazioni preliminari all’investimento vero e proprio. Se si investe in rete attenzione alla piattaforma : sfruttare le piattaforme online è certamente un vantaggio delle tecnologie moderne, ma attenzione alla scelta. Non tutte offrono medesimi livelli di sicurezza e garanzie.

: sfruttare le piattaforme online è certamente un vantaggio delle tecnologie moderne, ma attenzione alla scelta. Non tutte offrono medesimi livelli di sicurezza e garanzie. Diversificare il proprio portafogli: e qui torniamo ai consigli della nonna. Chi investe da sempre si sente ripetere di diversificare il più possibile evitando quindi di puntare tutto il proprio budget su un singolo asset, il che vale anche in Borsa nella scelta delle azioni.

In conclusione quando si inizia ad investire in Borsa è bene ricordare che le azioni non sono di per sé rischiose, ma che i veri pericoli possono arrivare dal fatto di non essere consci di quello che si sta facendo. Un pericolo che può portare a compiere scelte del tutto errate.

Foto di Peggy und Marco Lachmann-Anke da Pixabay