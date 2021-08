I prossimi film Marvel Cinematic Universe – MCU

Il Covid-19 ha portato degli slittamenti, adesso la situazione sta migliorando, scopriamo insieme la fase 4 del Marvel Cinematic Universe – MCU.

What If…? – 11 agosto. La prima serie animata canonica del MCU presenta delle interessanti versioni alternative delle storie che amiamo. E se Peggy Carter fosse stata Captain America? E se T’challa al posto di ereditare il trono di Wakanda fosse stato Star-Lord? Un progetto molto interessante.

Shang-Chi e il Segreto dei Dieci Anelli – 3 settembre. Film ispirato alla tradizione cinematografica asiatica (vedi le citazioni alla Foresta dei pugnali volanti ed alla filmografia di Bruce Lee), Shang-Chi sarà il primo eroe asiatico sul grande schermo.

Eternals – 28 ottobre. Tra le pellicole più attese del MCU. Diretto dalla premio Oscar Chloé Zhao (Nomadland) ed un cast enorme (Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harrington, Kumail Nanjiani ecc.) Un film che si discosta dal classico stile Marvel per presentarci una storia più intima e drammatica.

Hawkeye – 24 novembre. Dopo Vedova Nera anche Occhio di Falco è pronto ad essere protagonista di un progetto del MCU. Serie molto attesa dai fan per l’introduzione del personaggio di Kate Bishop (interpretato da Hailee Steinfeld).

Ms. Marvel – fine 2021. Serie con protagonista la giovane Kamala Khan, eroina fan della leggendaria Captain Marvel. Il progetto dovrebbe legarsi con Wanda Vision (moltissimi si aspettano la presenza di Monica Rambeau).

Spider-Man No Way Home – 17 dicembre. Terzo, spoileratissimo, film con protagonista l’uomo ragno di Tom Holland. La pellicola dovrebbe fare da ponte fra il finale di Loki ed il prossimo Doctor Strange.

Doctor Strange in The Multiverse of Madness – 25 marzo 2022

Il film più atteso del MCU, perché? Prima di tutto verrà, finalmente, esplorato il Multiverso; è prevista la presenza di Scarlett Witch (dopo gli eventi di Wanda Vision), infine è stato dichiarato che la pellicola sarà il primo horror della Marvel. Alla regia Sam Raimi (regista della trilogia originale di Spider-Man).

Thor: Love and Thunder – 6 maggio 2022. Ultimo capitolo della saga del Dio del tuono. La pellicola dovrebbe mischiare elementi drammatici (la fidanzata di Thor, Jane Foster, dovrebbe ammalarsi di cancro) con parti comiche (riprendendo lo stile di Thor: Ragnarok). Torna il premio Oscar Taika Waitti alla regia.

Black Panther: Wakanda Forever – 8 luglio 2022. Progetto dalla produzione complicata (dovuta alla morte del protagonista Chadwick Boseman). Un prodotto che dovrà onorare la memoria di Boseman e che presenterà la nuova Pantera Nera.

The Marvels- 11 novembre 2022. Sequel diretto di Ms. Marvel in cui Captain Marvel, Monica Rambeau e Kamala Khan dovranno affrontare una nuova minaccia

Inoltre, sempre nel 2022, usciranno su Disney Plus le serie di Moon Knight (con protagonista Oscar Isaac), She Hulk (è previsto il ritorno di Mark Ruffalo) e Secret Invasion (con Emilia Clarke e Samuel L. Jackson). Nel 2023 usciranno Ant-Man and the Wasp: Quantumania (che dovrebbe introdurre il villain Kang il Conquistatore), Guardiani della Galassia Vol.3 (ultimo capitolo con protagonisti i guardiani di James Gunn), Ironheart (in cui vedremo il successore di Iron Man) e Armor Wars (serie con protagonista War Machine).