È nata Littlelab, piccolio designer

La nuova linea di moda realizzata dai piccoli designer, è LittleLab. I bambini al centro.

“Tutti i bambini sono artisti”, diceva Pablo Picasso e proprio da questa intuizione è nato il progetto di LittleLab che, con il supporto di numerosi grafici, designer e creativi, mette al centro i bambini, dando vita a delle originalissime magliette che riportano proprio i loro disegni.

LittleLab, infatti, è stato concepito proprio osservando le forme, i colori e le sfumature dei disegni dei bambini che, grazie alla loro fervida fantasia, riescono a trasformare con naturalezza la loro quotidianità in vera e propria arte. Il progetto – ideato da Luca Russo che, prima di essere un imprenditore ed un esperto di comunicazione ed organizzazione eventi, è soprattutto un papà – consiste nel trasferire i disegni di questi piccoli artisti su dei capi di abbigliamento.

Ma LittleLab propone anche dei veri e propri laboratori creativi dedicati ai più piccoli, dando l’opportunità a questi talentuosi “artisti del futuro” di inviare i propri disegni da trasformare poi in un regalo perfetto per le proprie mamme, e non solo.

Un progetto che è stato concepito inizialmente in occasione della festa della mamma ma che, grazie al successo avuto, è divenuto uno shop permanente. Per finire, in questo lungo e complicato anno in cui siamo stati alle prese con l’emergenza sanitaria, LittleLab ha deciso di realizzare anche la linea “Maestra/o ti vogliamo bene”, dedicata ad insegnanti ed educatori che per tutto l’anno si sono presi cura dei bimbi.