Provoca incindente e scappa. Trovata dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Roma Capitale ha rintracciato e denunciato la conducente dell’auto che, nel tardo pomeriggio di ieri, dopo aver provocato un incidente in via Casilina all’altezza del civico 1797, si è allontanata. Tre le persone rimaste ferite a seguito dell’urto.

La pattuglia del VI Gruppo Torri dei caschi bianchi, incaricata dei rilievi dell’incidente, ha avviato immediatamente le indagini per risalire all’auto datasi alla fuga. Grazie agli accertamenti eseguiti sul luogo e alla tempestiva acquisizione delle immagini degli impianti di video sorveglianza, siti nell’area del vicino distributore, gli agenti sono riusciti a risalire in breve tempo al veicolo, una Daewoo Matiz, ed alla donna in quel momento alla guida, rintracciata presso la sua abitazione e denunciata per fuga e omissione di soccorso.

Da una prima ricostruzione eseguita dagli operanti

la conducente della Daewoo, dopo essersi fermata a fare rifornimento, riprendeva la marcia, immettendosi sulla via Casilina con una manovra improvvisa. In quel momento sopraggiungeva una smart che, per evitare l’impatto con la Daewoo, ha urtato violentemente un’altro veicolo smart proveniente dalla direzione opposta.

La donna alla guida della Matiz, dopo essersi trattenuta per pochi secondi sul luogo dell’incidente, si è poi allontanata senza prestare soccorso.

I conducenti delle due smart ed un passeggero sono rimasti feriti e trasportati presso l’ospedale di Frascati e nei due nosocomi romani di San Giovanni e Tor Vergata, in codice arancione, giallo e verde.