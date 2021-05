Senza veli, di Elena Pompei

Riceviamo e con piacere pubblichiamo l’articolo di Elena Pompei, giornalista e membro dello staff Dire Donna Oggi.

LEI è un’europarlamentare, italiana, liberale, cristiana, di quella corrente politica per cui il rispetto delle opinioni altrui vale più di mille bandiere politiche.

L’ALTRA è una giornalista, scrittrice, ex onorevole, opinionista, marocchina, innamorata di Dante Alighieri.

LEI rappresenta l’Italia in Europa, lavora per i diritti dei minori e delle donne, si batte da anni nel e per il suo territorio, il Piemonte, di cui condivide l’etica del lavoro e della famiglia.

L’ALTRA rappresenta una parte del Marocco in Italia, arriva nel nostro Paese per studiare la letteratura e la cultura, diviene promotrice di un Centro di Studi per la diffusione delle culture del Mediterraneo, si batte da anni per un Islam moderato, tollerante e pluralista. Difende le donne Marocchine e non solo, con un’Associazione che le aiuta a creare una rete amicale al loro arrivo, a non farle sentire sole, a superare quello scoglio linguistico e sociale che le rende più vulnerabili ed esposte alle violenze.

LEI ha dato vita, insieme a tante donne e amiche, ad un sogno, ad un progetto, che oggi è una realtà sui social, in rete e in tv e offre spunti, opportunità e pareri su questioni dedicate all’universo femminile, con un occhio attento alle politiche Europee. L’ALTRA, mette nero su bianco le sue idee, lo fa con sicurezza e determinazione, spesso ha denunciato e preso le distanze da un “certo” Islam, da “certi” fratelli musulmani, che poi tanto fratelli non sono, da un mondo mediorientale dominato da Paesi ricchi che sottomettono i Paesi poveri, da un certo pericolo di radicalizzazione nel nostro Paese e del rischio che comporta l’immigrazione incontrollata e clandestina.

Perché non presentarle? Perché rimanere nascoste e celate dietro pseudonimi, protette da scorte, costrette a nasconderci dietro ad un velo, come impone una certa rigida cultura patriarcale e misogina?

Perché oggi Souad Sbai deve temere le minacce e le provocazioni di una parte dell’Islam, quella che cerca adepti nelle carceri italiane ed europee, si avvale del diritto di libertà di culto e preghiere, ma in maniera strisciante raccoglie consensi, fa leva su disagi e limitazioni, che inneggia alla Guerra Santa, che decapita intellettuali, professori, giornalisti, voci libere di una democrazia nata grazie all’impegno civile e sociale dei nostri padri?

Con queste parole Gianna Gancia si rivolge all’amica giornalista:

Cara amica Souad, io non ho paura di svelare il mio nome e mettere la mia faccia a tuo sostegno. Noi non abbiamo bisogno di minacciare, di arruolare e fomentare sicari dell’odio per le nostre idee. Questa cultura è stata superata, abbiamo sconfitto l’odio, la discriminazione, il genocidio. Abbiamo creato un’Europa tollerante, inclusiva, aperta alle donne, ai giovani, agli stranieri. Ma non potremo mai combattere, cara Souad, l’ignoranza e la fragilità. Fragilità sociale e nazionale, difficoltà ad identificarsi con qualcosa di diverso dal fondamentalismo religioso, che ha trovato terreno fertile con il caos della primavera araba.

Possiamo invece e dobbiamo creare coscienza del problema, senza tabù e timori, pianificare un approccio culturale che privilegi l’istruzione delle donne e dei giovani sia dal punto di vista professionale che da quello tradizionale, migliorare i rapporti commerciali e culturali tra Oriente ed Occidente, scegliere accuratamente le figure religiose all’interno delle carceri senza fini politici.

“Nessuna religione utilizza la violenza e il terrorismo come strumenti per diffondere i suoi dettami. Non esiste una religione che colpisca con un coltello i suoi seguaci per obbligarli ad abbracciarla”, ci ricorda il grande Nagib Mahfouz, premio Nobel per la Letteratura.

Ma in questo sei sicuramente più brava tu.

La tua amica GIANNA