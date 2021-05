Informazione, Comunicazione e Narrazione

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

L’ Informazione è ciò che porta a conoscenza. L’Informazione è composta da un insieme di dati correlati tra di loro così da creare un’idea od un fatto che viene poi comunicato. I dati oggetto dell’informazione possono essere raccolti in un archivio sensibile (porta documenti) o in un archivio digitale (cartella digitale)

Emanuela Fatilli

Emanuela Fatilli nata a Busto Arsizio dove tutt'ora vive, nel 1973 é sposata e madre di due figli Giovanni e Giacomo. Lavora presso l'ospedale di Magenta dal 1996 in qualità di Tecnico di Radiologia. Ha pubblicato il suo primo libro, " La casa infestata che non c'era l'albergo aperto", nell'ottobre del 2018 per la casa editrice milanese "Excogita ". Da settembre 2019 collabora con la WebRadio SenzaBarcode come speaker e autore per il programma Disabilità e Benessere.