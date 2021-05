Martedì 18 maggio, alle 21 organizzato da SenzaBarcode, si tiene online il convegno sulla salute mentale. Con la Senatrice Paola Boldrini.

Forse non abbiano neppure idea di quando è cominciata, di certo non sappiamo quando finirà. La pandemia da Covid-19 ha manipolato le nostre esistenze dal profondo e, le menti più fragili e bisognose di attenzione, sono probabilmente tra le vittime più sofferenti di questo carnefice.

Nel programma degli eventi dell’associazione SenzaBarcode, per il 2021, ci sono una serie di convegni online. Il primo si è tenuto a febbraio, abbiamo parlato di sesso e disabilità. Per il secondo avevo è stata proposta una riflessione: La salute mentale non ha tabù, ma è la verità?

Da qui il convegno La salute mentale non ha tabù (almeno non dovrebbe) che ho il piacere di moderare, è dedicato alle tante persone che soffrono e a quanti, in questi mesi di privazione e isolamento, hanno deciso per gesti estremi.

Programma e partecipanti

Il convegno, visibile dal canale YouTube di SenzaBarcode e disponibile come podcast nella trasmissione Disputandum per WebRadio SenzaBarcode vede la partecipazione di illustri relatori.

Fondamentale l’intervento della Senatrice Paola Boldrini, Vicepresidente della Commissione Sanità. Invitata a presentare la proposta di legge in materia di lotta ai problemi della salute mentale e di assistenza ai malati psicologici.

Per arricchire il dialogo anche da un punto di vista professionale si unisce la dottoressa Viviana Coniglio, Psicologa clinica specializzata in psicoanalitica-psicosomatica. Prezioso sarà il suo contributo argomentando sulle patologie in tema della salute mentale.

Paolo Ciani, capogruppo per Demos alla Regione Lazio ed esperto di politiche socio-sanitarie, arricchirà il dialogo con la sua esperienza sull’argomento. Musicista e autore di La città del Disordine, Nicola Manzan, sarà tra i relatori. L’artista affronta in maniera diretta il tema trattato, senza fronzoli o vezzeggiativi. A chiudere questa già ricca scaletta Emanuela Fatilli, conduttrice di Disabilità e Benessere per WebRadio SenzaBarcode, che approfondirà le tematiche già oggetto di discussione, arricchendole portando le esperienze delle persone disabili in relazione alla salute mentale.

Ampio spazio sarà dato al tema del lockdown, la diffusione di problemi psicologici e le oggettive difficoltà dei medici a occuparsi dei loro pazienti

La Musica di Nicola Manzan per narrare la follia e l’album La città del disordine è un agrodolce intermezzo fra le testimonianze e la presentazione della legge in materia di salute di Paola Boldrini. Completamente strumentale, è l’interpretazione dell’autore a vite difficili e di persone che hanno passato e vissuto gli ultimi giorni della loro vita dentro un manicomio.

L’autore ha infatti composto il disco ispirandosi alle storie di pazienti ricoverati presso l’ospedale psichiatrico San Lazzaro nel periodo di storia compreso fra la fine dell’800 e l’inizio del 900, e il risultato è una musica forte, bella ma assolutamente pesante, in grado di trasmettere emozioni e sentimenti contrastanti, aiutando l’immedesimazione dell’ascoltatore con queste storie di persone che hanno perso la salute mentale.

La proposta di legge della Senatrice Paola Boldrini

Per salvaguardare la salute dei cittadini si è mossa la senatrice Paola Boldrini, presentando un disegno di legge volto a combattere la crescita dei disturbi alla salute mentale e intensificare l’accesso alle cure psicologiche negate o aggravate dal periodo di lockdown.

L’emergenza Covid sta dimostrando la necessità di dare una svolta al nostro SSN che deve prevedere figure e servizi chiave come lo psicologo delle cure primarie o un aumento dei fondi destinato a questo settore. È arrivato il momento di rendere le cure psicologiche uno strumento essenziale della salute del cittadino, portando avanti questo argomento come una delle più importanti battaglie sociali a cui tutti devono partecipare per migliorare questo Paese e impedire sofferenza fine a se stessa.