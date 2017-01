Roma Esoterica, lezioni d’arte e pattinaggio sul ghiaccio. Auditorium Parco della Musica

Musica per Roma. Auditorium Parco della Musica appuntamenti dal 22 al 29 gennaio 2017. Roma Esoterica, Lezioni d’arte, Revolution, Lezioni di storia, pattinaggio sul ghiaccio.

Prende il via domenica alle 11 il nuovo ciclo di Lezioni di Arte, che quest’anno condurrà il pubblico alla scoperta della Roma Esoterica. Il primo appuntamento è dedicato a uno dei culti più antichi: Il Culto di Mitra.

Una Guitar story è quella che racconterà domenica sera il compositore e chitarrista Micky Piperno insieme a una formazione di validi musicisti. Un viaggio musicale dalla musica afroamericana al rock, dalla classica al blues. Sabato 28 gennaio è la volta di Revolution – The Beatles Experience, l’omaggio ai Beatles di una delle tribute band più famose in circolazione: The Beatbox. Sarà un’ immersione totale nei favolosi Sixties, un emozionante susseguirsi di canzoni indimenticabili che hanno segnato più di una generazione.

Domenica 29 gennaio per Lezioni di Storia Andrea Graziosi parlerà del sistema repressivo sovietico partendo dal famoso saggio Arcipelago Gulag. E’ ancora visitabile la mostra The Art of the Brick sull’arte della scultura con i Lego nello spazio AuditoriumExpo. Ultima settimana infine per pattinare sulla pista del ghiaccio allestita in cavea.

Domenica 22 gennaio 2017

Lezioni d’arte Roma. La storia dell’arte / VII edizione

Roma esoterica. Dai culti misterici al Novecento

Il culto di Mitra e culti orientali. Il culto di Iside

Sala Sinopoli ore 11

Biglietto 10 euro

Domenica 22 gennaio

Micky Piperno

Guitar Story

Sala Petrassi ore 21

Biglietti 15 euro

Sabato 28 gennaio 2017

Revolution – The Beatles Experience

Sala Sinopoli ore 21

Biglietti da 20 a 30 euro + d.p.

Domenica 29 gennaio 2017

Lezioni di storia

I romanzi nel tempo – La macchina del terrore a partire da “Arcipelago Gulag” di Aleksandr Solženicyn

con Andrea Graziosi

Sala Sinopoli ore 11

Biglietto 14 euro

Mostre:

Fino al 26 febbraio

The Art of The Brick

AuditoriumExpo

Sound Corner / 33

Valerio del Baglivo presenta Riccardo Giacconi in collaborazione con Carolina Valencia Caicedo Vaso Re, 2015 20′

Fino al 29 gennaio

Pista di pattinaggio sul ghiaccio tutti i giorni: 11:00 – 24:00 domenica e festivi: 10:00 – 24:00 24 dicembre 11:00 – 18:00 25 dicembre 15:00 – 24:00 31 dicembre 11:00 – 01:00. Ingresso e noleggio pattini per 60 min. : euro 10,00 ridotto bambini fino a 6 anni: euro 8,00. L’ingresso alla pista di pattinaggio dà diritto all’acquisto di ingresso Inverno Incantato valido fino all’8 gennaio ad Euro 5,00 anziché 10,00