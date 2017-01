Circomare Teatro dal 17 al 22 gennaio due spettacoli. Teatro Tordinona

Circomare Teatro. Generazioni monologo di e con Alessandra Cappuccini in programma dal 17 al 19 gennaio e Mi rivolto monologo di e con Mario Umberto Carosi dal 20 al 22.

Circomare Teatro presenta spettacoli che narrano le vicende di nuove maschere ispirate alla contemporaneità legate alla tradizione per la tecnica attoriale e l’uso della mezza maschera in cuoio. Si riprende la “Commedia all’improvviso” dei comici dell’arte del XV° secolo contestualizzata alla società contemporanea.

Generazioni racconta la vita di tre donne

nonna, madre e figlia. Tre società messe a confronto, ognuna con la propria morale, con le proprie regole non scritte a cui queste donne si ribellano. Tre storie di coraggio che raccontano la forza dell’individualità e dell’essere donna: la nonna che vive durante la seconda guerra mondiale, la mamma durante le contestazioni studentesche degli anni ‘60/’70 e la figlia al giorno d’oggi. Lo spettacolo è vincitore del premio migliore attrice al festival Donne di guerra 2016 e al festival Teatr’a 2016 e migliore regia al festival Teatr’a 2016.

Il lavoro di Circomare Teatro è legato ad un teatro popolare rivolto a tutti ed in grado di coinvolgere diversi tipi di pubblico. In questo spettacolo tutti i personaggi sono interpretati da un’unica attrice che con una fisicità e una gestualità dinamica è in grado di disegnare figure e ambientazioni diverse, che nasce dall’esperienza della compagnia con il teatro di strada e la Commedia dell’Arte integrata con il teatro delle azioni fisiche dell’Odin Teatret.

Mi rivolto! racconta la vita di un uomo

Mario, accompagnato sin dalla nascita dall’idea della rivolta. L’infanzia, la scuola, l’amore, l’università, la famiglia e il mondo del lavoro. Mario è perseguitato da una serie di buffi personaggi che lo seguono dappertutto e rendono vani i suoi slanci rivoluzionari. Lo spettacolo è un’occasione per mostrare, attraverso le doti mimiche e comiche di Mario Umberto Carosi, le occasioni in cui nella vita di tutti i giorni sarebbe necessario ribellarsi. Il Circomare Teatro che ha acceso, negli ultimi anni, le piazze di tutta l’Italia con un teatro irriverente e popolare, presenta un monologo per sorridere e pensare, che farà breccia anche negli spettatori più disillusi.

Info, prenotazioni e prevendite Teatro Tordinona

Dal 17 al 22 gennaio Sala Strindeberg (Via degli Acquasparta, 16 – Roma). Ore 20.45 domenica ore 17.45.

Info e prenotazioni: tel. 067004932 – tordinonateatro1@gmail.com