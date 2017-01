Passione per il gaming: quali sono i trend del momento?

Un mondo senza videogiochi? Una prospettiva catastrofica che, fortunatamente, non rischia di rovinare una delle passioni più divertenti di sempre, il gaming.

Oggi, infatti, i videogames rappresentano un hobby diffusissimo in Italia e che coinvolge utenti di tutte le età: tutti noi, dalle app ai giochi vintage utilizzati con gli emulatori, passando per la realtà virtuale, amiamo dedicare una parte della nostra giornata ad uno degli svaghi telematici più longevi in assoluto. Ma se oggi decidessimo di giocare al computer e di essere al tempo stesso “alla moda”, quale videogioco dovremmo approcciare? Scopriamo insieme quali sono i trend del momento.

Passione per i videogiochi: si parte dal retrogaming

Il retrogaming è probabilmente una delle tendenze più diffuse, per quanto concerne i videogiochi utilizzati oggi in Italia. Parliamo di un trend che vede l’utente calarsi in un’atmosfera nostalgica, rispolverando i capolavori ludici del passato: come ad esempio gli immortali Super Mario o Final Fantasy, che per anni sono stati la linfa vitale di console vintage come NES, SNES e persino Playstation. Oggi, grazie alla potenza sempre più elevata dei pc, è possibile rigiocare queste pietre miliari del mondo dei videogames sfruttando gli emulatori: ovvero programmi che replicano le console e che consentono ai videogiocatori di riscoprire queste perle mai dimenticate.

Il trend del momento: i casinò online

Semplicità, divertimento e desiderio di confrontarsi con alcune delle slot machines e dei giochi che hanno fatto la storia del casinò. Senza per questo spostarsi dal pc. Parliamo dei casinò online come Starvegas, che oggi rappresentano in assoluto il trend più caldo per quanto riguarda i giochi da desktop. Se volete provare un’esperienza nuova, confrontarvi con altri utenti ed evitare di scaricare o installare alcunché, allora questa tendenza potrebbe diventare un’ottima opzione per trascorrere qualche ora giocando online e saziando la vostra passione per il gaming.

I giochi che non conoscono limiti: i multiplayer

Da quando Internet ha invaso le nostre esistenze, anche il gaming non è stato più lo stesso: merito del multiplayer, una tendenza che vede tantissimi videogiocatori confrontarsi in gruppo o l’uno contro l’altro, a colpi di strategia, di incantesimi o di proiettili. Da questo punto di vista, gli FPS (First Person Shooter) rappresentano una tendenza oramai consolidata: dai giochi di guerra per le console di ultima generazione, passando per le mobile app, oggi è davvero difficile incontrare un giovane che non abbia tale passione.

Il futuro è adesso: ecco la realtà virtuale

Pur non essendo ancora un fattore del tutto concretizzato, già oggi è possibile sfruttare dispositivi tecnologici come il Google VR per poter giocare a videogame contraddistinti da una totale immersione in affascinanti mondi digitali. Inoltre, proprio in questo momento la realtà aumentata di prima generazione sta conoscendo un grandissimo successo soprattutto nel comparto mobile, con app 3D sempre più immersive ed interessanti. Infine, da sottolineare che nemmeno il comparto delle console casalinghe è rimasto impassibile di fronte a questa nuova tendenza: basti pensare ad alcuni colossi come la Sony, che hanno lanciato i propri visori VR da sfruttare per alcuni videogiochi appositi.