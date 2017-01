Catalano “Linea 089 Atac sospesa per mancanza di vetture”

Daniele Catalano consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio Roma XI su linea 089 Atac “sospesa senza avvisare i cittadini, depositerò interrogazione”

“Da alcuni giorni i cittadini della Valle Galeria non hanno potuto usufruire, e non potranno farlo per non si sa ancora quanto tempo, della linea 089 Atac. Essa rappresenta per molti aspetti una vera e propria risorsa utile e necessaria per gli spostamenti dei residenti, i quali vivono ai confini del Comune di Roma e che più di tutti necessitano di mezzi pubblici. La linea in questione connette Casal Lumboroso fino alla zona della Fiera di Roma, consentendo quindi ai cittadini di raggiungere anche il treno. Rimango basito nel constatare come il Municipio abbia abbandonato i cittadini, non svolgendo, in questa come in altre situazioni, quel ruolo di mediatore tra la società dei trasporti e la cittadinanza, avvertendola per tempo”

Così in una nota Daniele Catalano consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio Roma XI

“Depositerò un’interrogazione per chiedere spiegazioni in merito all’Assessore Lucidi e al Presidente Torelli, sia per avere informazioni dettagliate sulla ripresa del servizio sia per capire le motivazioni per cui non si è provveduto ad informare i residenti, e pensare che ci sono anche tanti consiglieri della maggioranza 5 Stelle che vivono proprio in quel quadrante” Conclude Catalano