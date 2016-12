Divieto transito in ore notturne su tratti Tangenziale Est

Campidoglio, confermato dal 1 gennaio al 30 giugno 2017 divieto transito in ore notturne su tratti Tangenziale Est. Raggi firma ordinanza. Obiettivo: contenere l’inquinamento acustico

Confermato anche per il 2017, dal 1 gennaio fino al 30 giugno, 7 giorni su 7, il divieto di transito veicolare nelle ore notturne (23.00-06.00) su alcuni tratti della Tangenziale Est. È quanto prevede un’ordinanza firmata dalla sindaca di Roma Virginia Raggi con l’obiettivo di contenere l’inquinamento acustico ambientale.

Sarà quindi interdetto l’accesso sulla ‘Sopraelevata’ nelle carreggiate di scorrimento comprese tra viale Castrense altezza via Nola, Circonvallazione Tiburtina altezza Largo Settimio Passamonti e via Prenestina altezza via Bartolomeo Colleoni. Identica misura sarà applicata per la Circonvallazione Salaria, nel tratto tra via delle Valli e via Nomentana.

Saranno esentati dal divieto i mezzi adibiti al trasporto dei disabili, le ambulanze, taxi e autovetture Ncc, i mezzi addetti alla pulizia delle strade e i veicoli del soccorso pubblico, delle forze dell’ordine e della Polizia Locale. Ulteriori deroghe verranno pubblicato sul portale di Roma Capitale.