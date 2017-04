TRENTA3 – Speaking in vinyl. Rosso20sette in via del Sudario

Rosso20sette arte contemporanea presenta nel nuovo spazio in via del Sudario a Roma la mostra “TRENTA3 – Speaking in vinyl”, collettiva di artisti.

Testo critico di Edoardo Marcenaro, “TRENTA3 – Speaking in vinyl”, è una collettiva di artisti sul rapporto tra arte contemporanea e vinile. “Molto è stato scritto sul rapporto tra arte contemporanea e vinile, numerose le mostre e gli eventi che hanno rappresentato la stretta collaborazione tra musicisti e artisti, dai Beatles con Richard Hamilton e Peter Blake, ai Rolling Stones e i Velvet Underground con Andy Warhol, dai Rammelzee con Jean Michel Basquiat a Mick Jagger con Francesco Clemente e Grace Jones con Keith Haring, fino ai più recenti Hours con Damien Hirst e Blur con Julian Opie e Banksy, solo per citarne alcuni.

E negli ultimi tempi proprio Banksy sembra essere stato identificato con il cantante fondatore dei Massive Attack, Robert ‘3D’ Del Naja, data la sempre più frequente presenza di opere dell’artista nelle città toccate dai tour del gruppo. (…)

Oggi Rosso20sette propone con la mostra Trenta3 una varietà di 33 artisti, italiani e stranieri

hanno tutti accettato con grande entusiasmo di lavorare sul vinile, nelle più svariate forme d’arte, dalla pittura alla illustrazione, dalla fotografia alla street art, in linea con quanto abbiamo visto come l’arte contemporanea aver sempre fatto parte della storia della musica negli ultimi cinquant’anni. (…)

Resta un solo problema: apprezzeranno i musicisti il fatto che un loro disco sia stato trasformato in opera d’arte?

A mio giudizio dovrebbero essere contenti, visto che solo recentemente il vinile è ricomparso nei negozi di musica, dai veri intenditori preferito rispetto a cd e mp3, laddove per molti anni è stato per pochi oggetto di culto ma per i più motivo di ingombro in soffitte o cantine. Alla fine del 2015 in Gran Bretagna, mercato musicalmente parlando molto attivo in quanto patria di rock, punk e new wave, le vendite del vinile hanno superato le vendite di musica scaricata digitalmente, fenomeno peraltro non solo inglese.

Quindi una sola conclusione: lunga vita al vinile, lunga vita all’arte su vinile.” (Edoardo Marcenaro)

I 33 artisti: Chakib Benkara, Mr Klevra, Solo, Diamond, Tanino Liberatore, Matteo Basile’, Marco Petrella, Pax Paloscia, Mauro Cicaré, Omino71, RemyUno, Matteo Casilli, Amalia Caratozzolo, Agostino Iacurci, Marco Bettini, Tommaso Medugno, Angelo Marinelli, Gerlanda Di Francia, Davide Bramante, Germano Serafini, Piotr Hanzelewicz, Federico Lombardo, Antonello Silverini, Luigi Orru, Navid Azimi Sajadi, Riccardo Cecchetti, Davide Toffolo, Tellas, Camilla Falsini, Riccardo Magherini, Emiliano Ponzi, Emanuele Barbagallo, Max Ciogli.