Mine Action: la XII Giornata Mondiale contro le mine e gli ordigni bellici inesplosi

Mine Action. Mantenere viva l’attenzione nei confronti di una minaccia che continua a colpire le popolazioni sia durante che dopo i conflitti.

Questo l’obiettivo della conferenza dal titolo “Mine Action: un investimento sull’umanità” che è svolta in occasione della XII Giornata Mondiale per la promozione dell’azione contro le mine e gli ordigni bellici inesplosi, indetta dalle Nazioni Unite nel 2005, l’Associazione Vittime Civili di Guerra e la Campagna Italiana Contro le Mine hanno organizzato a Roma, presso il Senato della Repubblica (Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani).

Ad aprire l’incontro è stato l’Avv. Giuseppe Castronovo, Presidente ANVCG:

“Spesso emergere un’espressione di stupore alla notizia che esistono ancora vittime civili di guerra in Italia. Dietro questa percezione si nasconde un errore di prospettiva fondamentale: la credenza che gli effetti delle guerre si esauriscano nel momento in cui si instaura una tregua o viene formalizzata la fine del conflitto.

Per questo l’Associazione che mi onoro di rappresentare, sente forte il dovere morale di rafforzare la sua funzione di promuovere la pace e tutelare le vittime civili di guerra in qualunque parte del mondo esse si trovino: nessuno, infatti, può incarnare questo spirito meglio di chi, come noi, ha subìto nel proprio corpo e nella propria vita le offese della violenza bellica e, proprio in virtù di ciò, si impegna in prima persona perché non ci siano più altre vittime in Italia e nel mondo. L’Italia, mi rivolto al Sottosegretario Della Vedova, si adoperi con tutta la sua forza politica, culturale e umana affinché regni la Pace in tutti i paesi del mondo come supremo bene dell’uomo”.

Successivamente il Sen. Benedetto Della Vedova (Sottosegretario agli Esteri) ha descritto il quadro italiano riguardo lo sminamento:

“Esprimo la mia soddisfazione per l’iter che sta avendo il disegno di legge presentato dalla Sen. Amati contro il finanziamento delle imprese produttrici di mine antiuomo. Da molti anni l’Italia contribuisce al programma di sminamento nel mondo, con un occhio importante alle vittime. Il nostro Paese, in tal senso, ha investito circa 46 milioni di euro per lo sminamento, distruggendo inoltre le proprie scorte di mine antiuomo. In futuro ci concentreremo anche sulla riabilitazione delle vittime, con l’apertura di cinque centri specializzati. Ringrazio, a nome del Governo tutto, le Associazioni impegnate per creare un futuro senza mine”.

Un importante contributo è stato fornito dalla Sen. Silvana Amati, prima firmataria del disegno di legge “Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antiuomo, di munizioni e sub-munizioni a grappolo”

“A settembre 2017 avremo i 20 dalla convenzione di Ottawa e sarebbe meraviglioso ‘festeggiare’ con il riconoscimento della legge per la quale io e molti miei colleghi ci stiamo battendo. Ringrazio l’Associazione Vittime Civili di Guerra per il supporto e la Campagna Italiana Contro le Mine, nella figura del dottor Giuseppe Schiavello, che ha proposto questa legge. Saremmo onorati se l’Italia rappresentasse un inizio per tale tipo di controllo ai finanziamenti”.

Successivamente Alberto Cairo, Delegato del Comitato Croce Rossa Internazionale Afghanistan, ha portato nel corso della conferenza la sua esperienza di vita: “Nel mondo, purtroppo, c’è una certa assuefazione all’argomento, ma il problema delle mine e degli ordigni bellici è attuale. Io vivo in Afghanistan da 27 anni e questa assuefazione, a tratti, ha colpito me, posso immaginare gli altri. In questo paese, l’anno prossimo, ricorrono i 70 anni dall’inizio della guerra: questo significa non avere futuro.

Ogni anno, per esempio, si registrano 10.000 nuovi disabili afghani per mine, ordigni e residuati bellici. Ma costruire protesti, che era il mio lavoro, ci siamo accorti che non bastava. Ora, infatti, ci occupiamo anche di reinserire persone disabili all’interno della società; questo è il problema fondamentale che tutti dovremmo affrontare”.

A chiudere Giuseppe Schiavello, per la Direttore Nazionale della Campagna Italiana Contro le Mine: “Quelle di cui parliamo sono armi disumane. In tal senso ringrazio la Sen. Amati, che sta sposando in maniera concreta la nostra causa. La nostra collaborazione con l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra ha l’obiettivo di unire tutti quanti per richiedere a gran voce che si eviti la vendita di armi a paesi che non rispettano alcune convenzioni sulla tematica”.