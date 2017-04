Roma semplice: “Trasparenza e accesso alle informazioni obiettivi prioritari”

Si tratta di una piccola ma significativa miglioria, identificata di concerto con la Vice Presidente della Commissione capitolina di Controllo, Garanzia e Trasparenza Monica Montella , che si inserisce nel più ampio progetto di ristrutturazione del portale istituzionale su cui siamo a lavoro e che risponde all’obiettivo prioritario di garantire maggiore trasparenza nel rapporto tra cittadini e amministrazione, facilitando l’accesso alle informazioni. In futuro sarà prevista inoltre la possibilità di fare ricerche anche sui testi che saranno resi disponibili in formato aperto”.

Semplicemente selezionando la voce “Tutte le tipologie” nel campo “Tipologia” e indicando l’oggetto di interesse, gli utenti anche non autenticati al portale accederanno all’elenco di tutti gli atti istituzionali relativi alla tematica prescelta.

Nella sezione “Deliberazioni e atti” accessibile dalla homepage del sito istituzionale adesso è possibile effettuare la ricerca attraverso una nuova modalità che non obbliga più l’utente a dover conoscere l’esatta tipologia di atto né ad indicare la data di approvazione o il numero dello stesso.

Dichiarazioni ufficiali dell’Assessora a Roma Semplice , Flavia Marzano dal Campidoglio , Per i cittadini è ora più facile consultare gli atti amministrativi di Roma Capitale dal 1993 ad oggi disponibili sul portale del Comune di Roma .

