Malagrotta non riaprirà. Comunicazione ufficiale dal Campidoglio

A seguito della Ordinanza Sindacale nr 53, AMA potrà e dovrà continuare ad utilizzare, come previsto dalle disposizioni regionali, dei due impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di proprietà della società E. Giovi del gruppo Co.La.Ri, colpiti da interdittiva antimafia e soggetti ad amministrazione straordinaria a seguito del Decreto del Prefetto di Roma.

“Non solo non abbiamo mai pensato alla riapertura della discarica di Malagrotta – dichiara l’Assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari – ma voglio ribadire ancora oggi che non prevediamo ne discariche, ne inceneritori che rappresentano il passato. Noi guardiamo al futuro.”

La Giunta Capitolina ha approvato il piano per la gestione dei materiali post consumo 2017-2021 e quello intende attuare nel prossimo quinquennio.

Dette notizie hanno evidentemente mandato in confusione anche importanti esponenti politici, che si sono sentiti in obbligo di commentare prima di verificare la veridicità della notizia.

In riferimento alla presunta riapertura della discarica di Malagrotta , riportata da testate televisive nazionali, si ribadisce che tali notizie sono completamente destituite di ogni fondamento.

SenzaBarcode Redazione

SenzaBarcode è informazione libera a 360° ! Si parla di attualità, politica, società, cultura, famiglia ma anche notizie e articoli su argomenti più leggeri come lo sport, internet e MOLTO ALTRO! Notizie fornite con occhio personale ma aperto a commenti e dibattiti. Nella redazione di SenzaBarcode lavorano molte persone diverse tra loro ciascuna con la sua storia ed il suo bagaglio culturale, ed è questa disomogeneità – unita al rispetto – che fa sì che l’informazione sia sempre genuina, priva di condizionamenti di qualsiasi tipo e specialmente multi laterale. Tante penne per fare informazione libera e di qualità. Le regole in SenzaBarcode, rispetto della dignità umana e nessun tipo di violenza.