La rivoluzione del web e gli investimenti online

Quanti sono i settore che sono stati toccati dalla rivoluzione portata dalla rete internet? Praticamente infiniti, al punto che anche solo contarli diventerebbe impresa ardua.

Nel novero di questi vi rientra da un po’ di tempo anche il mondo degli investimenti. I prodotti finanziari, tradizionali e non, sono ormai acquistabili direttamente sul web, tramite la rete. forse l’esempio più noto è il Forex, mercato dove avviene lo scambio di valute estere e indicato spesso e volentieri come un terreno minato pieno di rischi. Ne parliamo con chi di Forex ne tratta tutti i giorni, la redazione di Forextime24.com, progetto nato da un gruppo di trader indipendenti per fornire una guida a chi si avvicina a questo mondo.

Partiamo subito dal punto cruciale: quanto è rischioso investire nel Forex?

“Sicuramente abbastanza. Se dicessimo che il Forex non presenta alcun rischio affermeremmo il falso. D’altra parte ogni prodotto finanziario da investimento li ha. E il Forex è uno strumento, certamente particolare e sui generis, per investire. E di conseguenza non sfugge a tale logica.”

Come funziona in parole semplici?

“Il Forex è il mercato nel quale avviene lo scambio di valute estere: in sostanza si vanno ad effettuare compravendite di coppie di valute, nel senso che si vende una valuta per acquistarne subito un’altra in cambio. Ovviamente ‘vince’ chi riesce a guadagnare e trarre profitto da tale scambio.”

Perché questo strumento è diventato così popolare tutto insieme, negli ultimi anni?

“Perché negli ultimi anni è letteralmente esploso il trading online; quindi lo spostamento sul web di tutte le principali attività di investimento. A seguito di questo spostamento si è assistito alla proliferazione di strumenti nuovi o parzialmente nuovi, facilmente gestibili tramite una piattaforma web. Il Forex ad esempio rientra tra i prodotti finanziari parzialmente nuovi, visto che era già utilizzato in passato da addetti ai lavori.”

Cosa sono queste piattaforme cui facevate riferimento?

“La chiave d’accesso al mondo del trading online, quindi anche del Forex. Per iniziare a investire online è indispensabile passare tramite una piattaforma web, un intermediario virtuale che offre lo strumento tecnico adeguato per poter accedere, tramite pc, al mercato dei prodotti finanziari. Diciamo subito che i broker online presenti oggi sono tantissimi, ovviamente. E che non tutti garantiscono lo stesso livello di tutela e sicurezze. Per questa ragione il nostro portale nasce per garantire una serie di consigli disinteressati, imparziali, su questo universo di intermediari.”