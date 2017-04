Guido Fabiani “Roma ha bisogno della Fiera, il Comune sta sbagliando”

Il comune non ha visto neppure i segnali positivi del 2016 quando sono stati registrati 21 milioni di fatturato contro i 16 programmati. E ora Piccinetti ha un altro obbiettivo, pareggio di bilancio nel 2018 e chiudere l’esercizio in utile nel 2019.

Abbiamo sempre creduto nelle sfide e credere nella sfida lanciata da Piero Piccinetti a maggio 2016 è stato emozionante, ma più di tutti abbiamo creduto che le proposte sarebbero state positive per Roma. E non abbiamo sbagliato.

“Non si tratta di subentrare al comune. Il comune sta facendo un errore, una scelta enormemente sbagliata , perché una capitale come Roma ha bisogno di una fiera. La fiera è una leva di sviluppo, è un’infrastruttura che dovrebbe porre il sistema Roma, e lo sta facendo questa fiera, nello scenario internazionale. Questo è un impegno che noi abbiamo come regione e che porteremo avanti e speriamo di poterlo fare anche con il comune”

Le dichiarazioni dell’assessore alle partecipate Massimino Colomban sono state lapidarie. Fiera Roma è, a suo vedere, un pozzo senza fondo. Non la pensa così la Regione Lazio e che al contrario è sempre al fianco di Piero Piccinetti , Amministratore Unico di Fiera Roma e supporta iniziative e impresa in qualità di socio della Investimenti SpA , società che detiene il 100% del polo fieristico sulla Portuense.

Sheyla Bobba

