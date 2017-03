Usi su Colomban “Basta con il copia incolla del DUP targato Ignazio Marino!”

Dichiarazioni del sindacato USI dopo dichiarazioni dell’assessore Massimino Colomban “…Tanto valeva tenersi il PD a Roma… copia incolla del DUP Marino…”.

“E bravo Colomban! Sta portando a compimento il piano di rientro concordato dalla Giunta Marino con il governo Renzi in una cabina di regia che ha visto il ministro Madia fare da traino. Non avevamo certo bisogno di QUESTA nuova politica! Tanto valeva tenersi il PD a Roma!”.

Sono amare le prime parole di Giuseppe Martelli, Segretario Romano dell’USI Unione Sindacale Italiana che continua l’opposizione ad un piano di razionalizzazione che, nonostante le parole spese da parte dell’assessore Colomban, rischia di produrre seri effetti collaterali. “Se i progetti sono questi”, prosegue, “non siamo convinti della tutela e salvaguardia dei livelli occupazionali tanto strombazzati, ma non formalizzati, poiché già in passato abbiamo vissuto sulla pelle dei lavoratori questo tipo di operazioni di razionalizzazione”.

“Quello che più ci stupisce, leggendo i giornali” interviene Serenetta Monti (Vice Segretario Romano USI) rincarando la dose

“è che l’assessore Colomban non faccia riferimento al fatto che stia portando a compimento i piani del tanto contestato (anche dai Cinque Stelle) ex sindaco Marino, impostati nel DUP 2016/2018. DUP che, come USI, abbiamo contestato sin da subito fino ad arrivare ad uno sciopero, proprio nel 2016, viste alcune indicazioni scandalose: una su tutte l’ipotesi di fusione in Zètema dell’Azienda Speciale Palaexpo e dell’Istituzione Biblioteche.

Peraltro, tali indicazioni riprese dall’assessore Colomban confliggono con la delibera della Giunta Capitolina 126/2016 ini cui sono distinte nettamente le due realtà (Zètema e Palaexpo), tanto è vero che il MACRO dal Primo gennaio 2018 passerà “sotto” Palaexpo. Sarà superfluo ricordare che anche la dismissione, da parte di ATAC, di Trambus Open, fosse già prevista nel DUP. Peccato si stia “copiando” solo la parte negativa di chi è venuto prima, perché, ad esempio, il Commissario Straordinario Tronca, in merito una già prevista dismissione di Assicurazioni di Roma, ha compiuto un’inversione di tendenza bloccandola ed anzi rinnovando tutto il parco assicurazioni di Roma Capitale con la suddetta.”.

“Quanto ancora dovremo subire questi progetti copia incolla?”

si domanda Serenetta Monti che rilancia anche i prossimi appuntamenti: “Lunedi 6 marzo l’USI ha promosso un’assemblea pubblica che si terrà in via di Santa Croce in Gerusalemme, 55 sui rischi per i lavoratori e le lavoratrici della Roma Multiservizi in particolare, ma più in generale sui piani di questa Giunta sulle Partecipate. In neanche un mese sono state raccolte a sostegno della lotta dei lavoratori e lavoratrici della Multiservizi, 8000 firme fisiche. Ora, verrà lanciata anche la petizione on-line.

A partire dalle 15, sempre il 6 marzo, è anche prevista la conferenza stampa che rilancerà lo Sciopero Generale Internazionale (si terrà in contemporanea in 22 Paesi) indetto l’8 marzo Contro la violenza sulle donne, intero turno per Pubblico Impiego (a partire dalla Scuola), Privato, Precariato. Siamo ancora convinti che questa città meriti di meglio!”