Scuole Municipio XI, avviso pubblico “iniziativa solo della Giunta”

Scuole Municipio XI, Daniele Catalano FdI: “decide solo la giunta, consiglieri di maggioranza ed opposizione delegittimati”

“Oggi è comparso sul sito del Municipio un avviso pubblico per assegnare i locali di alcune scuole Municipio XI, ad organismi esterni per svolgere attività culturali e socio-educative. Fermo restando la positività dell’iniziativa, in quanto concederebbe alle tante associazioni uno spazio per poter svolgere la propria attività, non capiamo perché per l’ennesima volta la giunta prenda l’iniziativa senza un regolare passaggio nelle commissioni competenti.

Ci saremmo aspettati una convocazione congiunta della commissione patrimonio e politiche educative, per discutere insieme dei locali messi a disposizioni e di chi potrà partecipare a questo avviso.

Per di più ad oggi sul sito è presente solo l’invito a partecipare, ma dei criteri di valutazione dei progetti neanche l’ombra, vogliamo sapere chi vigilerà sulla corretta valutazione dei progetti, chi prenderà una decisione finale su tutto questo iter, probabilmente solo gli assessori di concerto con gli uffici, e per l’ennesima volta la giunta scavalcherà il consiglio e i consiglieri, non solo di opposizione ma anche di maggioranza”

Così in una nota Daniele Catalano consigliere di Fratelli d’Italia del Municipio Roma XI

Utilizzo di locali scolastici, in orario extrascolastico, per lo svolgimento di attività di promozione culturale, sociale e civile nell’anno scolastico 2017-2018