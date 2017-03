Perché acquistare Rolex usati come investimento?

Acquistare Rolex usati come investimento per il futuro è un buon affare, ma è conveniente comprare solo Rolex originali e non imitazioni

L’originale col passare del tempo aumenta il suo valore, l’imitazione (anche se fatto con materiali di prima scelta) non aumenterà mai il prezzo pagato, ma si svaluterà con il passare degli anni.

Investire in Rolex usati di acciaio è un ottimo affare, ma con l’aumento del prezzo dell’oro che si verifica annualmente il Rolex d’oro tende a salire vertiginosamente il suo valore nel tempo.

Le edizioni limitate di Rolex sono quelle più ricercate dai collezionisti perché essendo “limitate” aumenteranno il proprio valore nel futuro, quindi chi si appresta a fare un investimento duraturo nel tempo, deve investire principalmente su edizioni limitate.

Portiamo un esempio su alcuni Rolex che si sono rivalutati col passare degli anni: il Daytona ref. 16520 in acciaio inox, che nel 1994 il prezzo di listino era 3.047 euro, oggi è valutato 12.000 euro

Il Rolex Cosmograph Daytona nasce nell’anno 1965, viene chiamato “Cosmograph” per via dei viaggi spaziali, “Daytona” per la gara della 24 ore di Daytona che la Rolex all’epoca sponsorizzava. Ma il vero mito è stato creato con il Rolex con quadrante nero e scritta rossa “DAYTONA”, chiamato Paul Neuman che l’attore indossava sia nel film Il colore dei soldi, che durante la premiazione ricevuta. IL valore di questo orologio che nel 1965 era di circa 75 euro, oggi si aggira sui 70.000 euro.

Se non si ha nessuna esperienza di orologi Rolex usati conviene sempre rivolgersi in negozi affidabili

oggi la certezza di non subire truffe, viene garantita dai negozi compro oro che negli ultimi anni hanno avuto una vera e propria evoluzione nel proprio campo.

Al momento dell’avvenuto acquisto viene consegnato il Rolex nella custodia originale e un certificato di garanzia del modello acquistato, anche se di seconda mano. Si possono anche ottenere finanziamenti per acquistare un orologio Rolex come investimento per il futuro, ci sono tipi di finanziamenti studiati apposta per agevolare l’acquirente, permettendo di entrare in possesso dell’oggetto da collezione per poi pagarlo in comode rate mensili.