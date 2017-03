Alcuni consigli per trovare i perfetti regali per lui

In questo periodo il tema dei regali per lui è ricorrente, dopotutto il 19 marzo cade la festa del papà, quindi non c’è da stupirsi se moltissime persone sono alla ricerca di spunti per trovare qualche proposta originale e diversa dal solito.

Al periodo di festa però si aggiungono compleanni, occasioni speciali e tutti quei momenti in cui può essere necessario presentarsi con qualcosa da regalare. Possibilmente evitando banalità o cose decisamente brutte. Purtroppo però il rischio di prendere qualcosa di inadatto è alto, sia per la scarsa attitudine ai regali che affligge molte persone, sia per lo scarso tempo che costringe a effettuare scelte affrettate e poco ponderate. Ecco perché un sito specializzato in regali può essere un grande aiuto e DoxBox è una sicurezza in questo campo. Ormai sono anni che aiuta tutte le persone bisognose di una mano e oggi ci mostra 5 idee regalo uomo per andare a colpo sicuro!

Scatola per il pranzo Amplificatore

Non importa l’età, sia chi studia sia chi lavora può dover portarsi il pranzo da casa. In questo caso una lunch box speciale può essere un idea regalo utile e molto gradita. Nel caso del modello Rock Box avrete una scatola per il pranzo che rievoca un amplificatore Marshall, un’icona che conquisterà musicisti e amanti della musica live a tutto volume. Il design però non è tutto, la lunch box è anche molto pratica grazie alla divisione in scompartimenti che permettono di organizzare al meglio il pasto e dividere differenti tipi di alimenti. La lunch box amplificatore si può anche mettere nel microonde e include una forchetta e un cucchiaio.

Pistola Sci-Fi Tagliapeli

Questo è un gadget a metà strada tra il serio e il faceto. I trimmer, i piccoli rasoi elettrici per eliminare qualche pelo sgradito sono accessori sempre più diffusi e utilizzati dagli uomini. Con il modello Sci-fi però i trimmer fanno un passo nel futuro con un modello che ha le forme di una piccola pistola laser. La modalità di taglio dei peli rimane meccanica e con tecnologie del tutto attuali, però il design futuristico regala grandi emozioni. La Pistola Sci-Fi Tagliapeli è un regalo perfetto per gli amanti della fantascienza e che prestano anche molta attenzione per il proprio look.

Whisky Stones

Questo è senza dubbio uno dei gadget più amati da chi adora il whisky o altre bevande alcoliche da gustare ghiacciate. Difatti queste bevande hanno un contrasto nella loro modalità di servizio: da un lato il ghiaccio è necessario per potersi godere un drink freddo al punto giusto; dall’altro sorge il problema che il ghiaccio, sciogliendosi, va ad annacquare la bevanda.

Come si risolve il problema? Con le Whisky Stones, dei cubetti di pietra da conservare nel freezer e da usare al posto del ghiaccio. Il risultato è lo stesso dei cubetti di ghiaccio con la differenza che la bevanda non si annacqua. Poi una volta finito di usarli li si sciacqua, li si asciuga e il si rimette in freezer in attesa del prossimo drink!

Drinking Derby

Da un regalo per bevitori consapevoli e amanti delle bevande pregiate passiamo ad un gioco che trasforma le bevute in un passatempo perfetto per le feste e le serate tra amici. Il gioco è davvero innovativo e originale, un drinking game che unisce un set di bicchierini alle corse di cavalli e alle scommesse. Un mazzo di carte funge da pista e anche da carte movimento per i “bicchierini–cavallo”. Le puntate sono libere e senza denaro, il cavallo vincente decreta solo chi deve bere e chi no. Il Drinking Derby è una proposta perfetta per l’uomo festaiolo, colui che ama i party ad alto tasso di divertimento (e anche alcolico).

Marchiatore per bistecche

Per l’uomo che ama il barbecue e adora occuparsi in prima persona della cottura della carne potrebbe essere gradito qualche gadget speciale. Il marchiatore per bistecche è un attrezzo che permette di comporre parole o brevi frasi da marchiare a fuoco su ogni bistecca. Gli usi sono molteplici, dal tentativo di far ridere gli amici con bistecche dissacranti ai nomi dei proprietari di ogni bistecca (anche se sarebbe un po’ laborioso. Ovviamente può essere usato anche per lasciare la firma, dopotutto un mago della griglia è giusto che firmi ogni suo capolavoro).