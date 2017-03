Maria Stuarda al Tor Bella Monaca. Direzione Benvenuti e D’Alessio

Teatro Tor Bella Monaca Via Bruno Cirino (angolo di viale Duilio Cambellotti con via di Tor Bella Monaca).

Due donne di potere speculari: Maria l’eroina romantica, passionale, irrazionale, debole nel governare e nutrita dall’amore divino fino a diventare l’icona della martire Barocca; ed Elisabetta una fine mente politica, energica, dura prima di tutto con se stessa che rinuncia alla vita sentimentale per il potere. Il dramma ruota intorno alla fondamentale antitesi amore – politica. Il fatale tratto di penna di Elisabetta suggellerà la sentenza già pronunciata e segnerà la sorte di Maria”.

Maria Stuarda. Le donne e il potere da F. Schiller , rielaborazione Francesco Fanuele per la regia Filippo d’Alessio , in scena fino al 19 marzo al Teatro Tor Bella Monaca . Con Maddalena Emanuela Rizzi, Maria Cristina Fioretti, Francesco Maria Cordella, Andrea Murchio, Bruno Governale, Mario Focardi e Carmen Di Marzo. Le scene sono di Tiziano Fario, i costumi di Silvia Gambardella, le musiche di Eugenio Tassitano.

SenzaBarcode Redazione

