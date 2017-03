Castaldo (M5S) prosegue il workshop sui fondi europei “serve formazione”

Comunicato di Fabio Massimo Castaldo su fondi europei, europarlamentare “solo attraverso la formazione sarà possibile non perdere opportunità di rilancio per il nostro Paese”

Ritorna venerdì prossimo, alle ore 18.30, l’appuntamento con i ‘Laboratori Territoriali in Movimento’: i workshop ideati da Fabio Massimo Castaldo, eurodeputato del MoVimento 5 Stelle. Si prosegue con la formazione sui Fondi europei, curata sempre dalla Dott.ssa Adriana Calì, esperta di Fondi europei. L’aspetto che verrà trattato durante la seconda lezione, che vedrà la partecipazione di Simone D’Antonio, URBACT expert, riguarderà in particolare ‘i finanziamenti europei per Enti e Amministrazioni locali’: dalla panoramica sulle diverse tipologie di Fondi, all’analisi dell’Application form sino allo studio di un progetto finanziato e presentato nell’ambito di ‘Europa per i cittadini’.

In un mix ben calibrato tra teoria e pratica i docenti e gli esperti saranno pronti anche a rispondere in diretta alle domande e a fugare ogni possibile dubbio. Rivolti principalmente ai consiglieri M5S eletti nei Comuni e nelle Regioni del Centro Italia, i workshop potranno essere seguiti da tutti coloro che saranno interessati di volta in volta alla materia affrontata, visto che verranno trasmessi in diretta sul canale YouTube di Fabio Massimo Castaldo e sulla sua pagina Facebook. Inoltre, collegandosi al profilo Twitter @FMCastaldo sarà possibile twittare sul tema con gli hashtag #FondiAmoLab e #LTM.

“L’entusiasmo e la partecipazione che abbiamo riscontrato al termine del primo appuntamento – afferma Fabio Massimo Castaldo – ci fanno capire che stiamo andando nella giusta direzione.

I cittadini devono poter avere la possibilità di formarsi, imparando a muoversi anche in un campo certamente non semplice, quale quello dei Fondi europei, ma che certamente può essere un volano per lo sviluppo e la crescita del territorio.

È indispensabile, infatti, soprattutto per gli Enti e le Amministrazioni locali – prosegue Castaldo – imparare a monitorare attentamente ogni opportunità proveniente dai Fondi europei, siano essi a finanziamento diretto o indiretto, per poter cogliere al volo occasioni irripetibili. Per fare questo, e per fare in modo che il nostro Paese possa davvero riscattarsi, è fondamentale che la formazione e le informazioni vengano diffuse il più possibile: questo – conclude Castaldo – è l’obiettivo che mi sono dato”.