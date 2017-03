Ex Bastogi: avviati interventi riparazione tubature e bonifica dell’area

Operazione da 142mila euro per il complesso ex Bastogoi. Stop sprechi idrici, così si garantirà risparmio di 250mila euro l’anno

Dopo anni di abbandono, finalmente la zona del complesso ex Bastogi verrà liberata da rifiuti e sacche di degrado che rischiavano di innescare una vera e propria emergenza igienico-sanitaria. L’Ama sta infatti provvedendo alla pulizia, bonifica e sanificazione delle aree con maggiori criticità, grazie a un finanziamento di 42mila euro messo a disposizione da Roma Capitale. Obiettivo di questa amministrazione è restituire dignità e vivibilità alla zona e soprattutto mettere fine agli sprechi generati da situazioni di incuria e deterioramento.

La giunta capitolina ha infatti stanziato 100mila euro che il Simu sta utilizzando per interventi di riparazione sulle tubature, in modo da eliminare o ridurre le attuali perdite. Allo stato attuale la spesa annuale per i consumi idrici è di 450mila euro ma con le operazioni già pianificate scenderà a 200mila che rappresenta lo standard per strutture di queste dimensioni, garantendo così un risparmio pari a 250mila euro l’anno. È in corso una radicale inversione di rotta: tamponare le emergenze non è più sufficiente, occorre pianificare a medio-lungo termine.

Gli interventi Ama di pulizia e bonifica

Da questa settimana Ama è impegnata in un intervento di rimozione dei rifiuti presso le autorimesse site in immobili di proprietà comunale in via Arnaldo Canepa, via Antonio Lucci e via Giuseppe Piolti De’ Bianchi. L’operazione, commissionata dal Dipartimento Ambiente, vede impegnata Ama assieme al Municipio XIII, al Dipartimento Simu e alla Polizia Locale. L’intervento proseguirà fino alla prossima settimana e vede quotidianamente impegnati sul posto 5 operatori con il supporto di 2 veicoli con cassa ragno e 1 bob cat.

Ama è inoltre attiva in interventi di pulizia, spazzamento e lavaggio nel quartiere Bastogi. In particolare, a fine febbraio, 15 operatori con l’ausilio di mezzi e attrezzatura idonea (veicoli a vasca, spazzatrici, soffianti, decespugliatori, ecc.) hanno rimosso i rifiuti abbandonati scorrettamente presso i cigli stradali e i parcheggi della zona, provvedendo anche al diserbo meccanico della vegetazione spontanea. Le principali strade interessate dalle operazioni sono state largo Beata Teresa Verzeri e via Giuseppe Piolti De’ Bianchi. Gli interventi proseguiranno anche nelle prossime settimane con cadenza regolare.

Interventi di manutenzione del complesso ex Bastogi

Dopo alcuni sopralluoghi effettuati a partire da novembre 2016, sono stati finanziati 100mila euro per porre rimedio alle criticità:

– fognature che sversano liquami nelle autorimesse;

– cospicue perdite della rete idrica, con notevoli consumi delle utenze;

– interventi all’interno delle unità abitative mirati all’eliminazione delle perdite della rete idrica e quindi alla riduzione dei consumi.

È stato attivato, in data 1 marzo 2017, un primo appalto mirato a risolvere le problematiche relative alle prime due criticità di cui sopra.

Più nel dettaglio gli interventi previsti sono

– pulizia con canal jet di tutta la rete fognaria del complesso che, dalle autorimesse interrate degli edifici, si allaccia al collettore stradale;

– disostruzione dei tratti intasati delle condotte fognatizie che nelle autorimesse interrate sono a vista e a pavimento e, dove necessario, rifacimento dei tratti ostruiti;

– revisione e riparazione dei tratti danneggiati, mancanti o comunque non funzionati per il corretto deflusso degli scarichi;

– sostituzione dei tratti danneggiati di tubazione degli impianti idrico e termico dei locali autorimessa.

Ad oggi sono stati effettuati i seguenti interventi: pulizia di tutta la rete fognaria all’interno delle autorimesse; eliminazione delle perdite ed infiltrazioni provenienti dai servizi igienici delle abitazioni del piano terra -questo intervento è stato completato all’interno delle palazzine B e C; sono in corso di riparazione le perdite nelle palazzine E ed F; nelle palazzine A e G le riparazioni saranno effettuate nei prossimi giorni unitamente all’impresa manutentrice degli impianti termici; la messa in sicurezza di alcuni lampioni dismessi ed in evidente stato di pericolo.

Gli altri interventi in programma sono

ripristino di un tratto di condotta di scarico all’interno della palazzina A; la riparazione dell’addutrice idrica della palazzina E; il ripristino di alcune griglie e caditoie nel complesso; la pulizia delle griglie di raccolta acque piovane nei terrazzi di copertura – questo appalto, della durata di trenta giorni, terminerà il 30 marzo.

Un secondo appalto in corso di affidamento riguarderà interventi all’interno delle unità abitative volti ad eliminare le infiltrazioni e le perdite degli impianti; questo intervento permetterà una riduzione degli sprechi di acqua ed un miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli alloggi. Le operazioni saranno programmati di concerto con il Municipio competente.

[foto: Una veduta del complesso Ex Bastogi, dove si è recata in visita la sindaca di Roma, Virginia Raggi, Roma, 9 marzo 2017. ANSA/Massimo Percossi]