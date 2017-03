Azioni Urbane Innovative. Mobilità sostenibile per Roma

“Per la prima volta i cittadini hanno potuto prendere parte ad un processo di democrazia partecipata. Un primo e significativo passo verso la città che vogliamo. I romani hanno scelto la Mobilità sostenibile che rappresenta una delle nostre priorità di governo. Coinvolgeremo sempre più i cittadini in iniziative come queste perché riteniamo la partecipazione uno dei principi fondamentali su cui costruire il futuro della nostra città”, commenta la sindaca di Roma Virginia Raggi .

Con le risorse che si potranno ottenere da questo bando, in caso di assegnazione, si punterà a realizzare progetti innovativi per migliorare la mobilità nel tessuto urbano con sperimentazioni specifiche sul territorio che prediligano possibilità e modi di spostamento orientati a ridurre la congestione e a migliorare la qualità di vita e ambientale della città, anche avvalendosi delle nuove tecnologie disponibili.

I romani, iscritti al portale di Roma Capitale, hanno così scelto la tematica che verrà sviluppata dalla Giunta per concorrere al bando Uia. Le aree previste erano: Integrazione dei migranti e dei rifugiati ; Economia circolare ; Mobilità urbana sostenibile . Con 5.173 preferenze su 8.238 voti, la Mobilità sostenibile è stato il settore più scelto.

SenzaBarcode Redazione

