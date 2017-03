Archiviazione “Linciaggio Polizia Locale responsabili Marino Clemente”

Polizia Locale, Fabrizio Ghera Capogruppo capitolino FdI – AN: “archiviazioni confermano linciaggio mediatico indegno, unici responsabili Marino Clemente”

“Le archiviazioni su quanto accaduto la notte di Capodanno di tre anni fa, vicenda conclusa con le archiviazioni di tre agenti della Polizia Locale accusati d’istigazione al reato per aver suggerito ai colleghi di donare il sangue il mattino del 31 dicembre in modo da ottenere due giorni di riposo, la dicono lunga su quanto avvenne in quei giorni.

Ci fu un attacco generalizzato al Corpo e un tiro al bersaglio sul personale, senza precedenti, sia da parte dell’ex sindaco Marino che dell’allora comandante Clemente, compreso Renzi – all’epoca presidente del Consiglio – in vacanza a Courmayeur.

La notizia delle archiviazioni ristabilisce la verità su quello che fu un vero e proprio linciaggio mediatico, una vergognosa caccia all’uomo fino alle richieste di licenziamento. Un grande bluff messo in piedi dall’ex sindaco di Roma e dall’ex comandante della Polizia Locale, volto solo a screditare l’intero Corpo e il lavoro degli agenti, pur di coprire l’incapacità nella gestione di un evento, certamente importante, ma abbondantemente programmato come il Capodanno”.

È quanto dichiara in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi-An in Campidoglio.