La scelta dell’anello di fidanzamento: come farla nel modo giusto

Esistono numerosi tipi di anelli di fidanzamento , quello per eccellenza è sicuramente il solitario di diamanti, anche se può essere anche impreziosito da pietre diverse. Anche il trilogy (con tre diamanti) riscuote un buon successo tra gli anelli di fidanzamento, insieme a verette o a classiche fedine , che però generalmente vengono scambiate in maniera reciproca tra i due fidanzati.

Di solito sono gli uomini a donarlo alle proprie donne con la promessa di amore eterno e viene messo sull’anulare della mano sinistra, come avveniva in tempi antichi quando si riteneva che da questo dito partisse la vena amoris che si pensava fosse direttamente collegata al cuore.

SenzaBarcode Redazione

