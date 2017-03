Il primo bacio di Renato Giordano al Teatro Tordinona dal 2 al 5 marzo

Al Teatro Tordinona dal 2 al 5 marzo. Tutti i giorni alle ore 21.00, domenica 5 marzo ore 17.30 e 21. Via degli Acquasparta 16, Roma, tel. 067004932 – tordinonateatro1@gmail.com. Biglietto 10,00 euro

Il libro di Renato Giordano con 100 storie di primo bacio, è alla seconda edizione, ma da questa iniziativa è nato anche un format televisivo, una versione musical presentata al Festival della Versiliana, è uno show andato in scena a New York….

Ce ne sono di tutti i tipi: teneri, imbarazzati, sensuali, imbranati, selvaggi, schifosi, curiosi, casti, a pennello, umidi, sfuggenti, viscidi, eroici, fraterni, vampireschi, timidi, violenti, a bocca chiusa, semiaperta o linguacciuti, da serpente o da pesce!!!. E anche se sembrava perso nei ricordi, a pensarci un attimo viene alla mente Lui/Lei ,e come è andata quella volta. E si ricorda la lunga attesa, e le prove sui vetri delle finestre o sul palmo della mano, i racconti degli altri più esperti, i film, grandi maestri di tecnica virtuale, e la musica che immancabilmente ha fatto da colonna sonora.

Era l’estate 2007 quando l’autore e regista Renato Giordano ha creato un sito diffondendo la richiesta di raccontare il primo bacio per farne uno spettacolo teatrale. E’ stato immediatamente sommerso da storie di primi baci inviati da ovunque, (ormai sono più di 20.000), e da richieste di prenotazioni per vedere lo spettacolo. A tal punto che nel novembre 2007 sono iniziate delle repliche con sempre il tutto esaurito nella sala del Teatro Tordinona, solo con le prenotazioni avute attraverso il tam tam della rete, repliche che hanno registrato nella prima edizione tre anni di repliche consecutive. Da allora ogni anno lo spettacolo viene ripreso!

Torna a Roma come tutti gli anni al Teatro Tordinona, Il primo bacio quello che fu e continua ad essere uno spettacolo evento sulla rete: dalla prima edizione tre anni di repliche consecutive solo con il tam tam della Rete. E’ un caso: il popolo di internet racconta come è stato il primo bacio sul sito ilprimobacio.com , e nasce lo spettacolo teatrale dei record: più di ventimila storie di Primi Baci raccolte da Renato Giordano (che ancora oggi ne riceve decine a settimana).

SenzaBarcode Redazione

SenzaBarcode è informazione libera a 360° ! Si parla di attualità, politica, società, cultura, famiglia ma anche notizie e articoli su argomenti più leggeri come lo sport, internet e MOLTO ALTRO! Notizie fornite con occhio personale ma aperto a commenti e dibattiti. Nella redazione di SenzaBarcode lavorano molte persone diverse tra loro ciascuna con la sua storia ed il suo bagaglio culturale, ed è questa disomogeneità – unita al rispetto – che fa sì che l’informazione sia sempre genuina, priva di condizionamenti di qualsiasi tipo e specialmente multi laterale. Tante penne per fare informazione libera e di qualità. Le regole in SenzaBarcode, rispetto della dignità umana e nessun tipo di violenza.