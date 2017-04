Per i dipendenti Farmacap continua la paura della privatizzazione

Tra arresti, chiusure, disdetta sociale e la costante paura della privatizzazione. Dipendenti Farmacap alle prese con la continuità.

La parola d’ordine per i dipendenti Farmacap e delle partecipate del Comune di Roma sembra sempre la stessa: paura della privatizzazione. Alla fine dell’amministrazione Marino non si contavano più le manifestazioni, i presidi, le interviste ai lavoratori e gli articoli che come parola chiave avevano privatizzazione.

Oggi, a sei mesi di Giunta Raggi, dopo i fasti più o meno discussi del capodanno, alle prese con assessori che non parlano, denunce da parte dei giornalisti, opinabile trasparenza, dimissioni e rimpasti c’è la costante delle manifestazioni e presidi delle Aziende partecipate. Tra questi Farmacap (parleremo a breve di Multiservizi) che ha tenuto banco durante l’era Alemanno e Marino e, in perfetta sintonia e continuità, continuo nell’epoca stellata di Virginia Raggi sindaco.

Il capodanno dei dipendenti Farmacap

Il 2016 si è chiuso con l’arresto di un altro farmacista sorpreso a rubare, la dismissioni di 10 presidi e la chiusura dell’asilo dell’Infernetto.

il 21 dicembre arrivano gli arresti domiciliari per un farmacista addetto ad una delle 46 farmacie comunali dell’azienda speciale capitolina, notificati inoltre un provvedimento di sospensione dall’attività per un’altra farmacista e 14 avvisi di garanzia nei confronti di altrettanti dipendenti dell’azienda pubblica. Sappiamo che un avviso di garanzia non indica un’accusa, ma sappiamo anche come è facile per taluni utilizzare questi dati per accusare di corruzione tutti i quasi 400 dipendenti dell’Azienda.

Con determina dirigenziale numero 2899 del 22 dicembre 2016, viene revocata la convenzione tra il nido gestito da Farmacap e il Comune di Roma, con conseguente chiusura entro il 1 gennaio 2017. Significa che tutti i bambini di quella struttura saranno dirottati verso altri asili, a sei mesi dalla chiusura degli istituti, distruggendo di fatto tutto il lavoro svolto durante l’inseriment0.

il 30 dicembre arriva anche la disdetta per 10 presidi e si legge: “… in considerazione della mancata approvazione del bilancio, non potrà darsi continuità alla sperimentazione attiva e in scadenza il 31 dicembre 2016”. Firmato Raffaella Modafferi e indirizzato al direttore generale di Farmacap Simona Laing e all’assessore alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre.

Giampaolo Rosato FILCAMS-CGILFarmacap. Assemblea/presidio per il 12 gennaio, dalle 8.30 alle 13.30 davanti all’assessorato alle politiche sociali e salute di Viale Manzoni 16.

Giampaolo Rosato ci aiuta a fare il punto della situazione, nell’intervista a fine pagina ripercorriamo i momenti più significativi della sofferenza e della paura che vivono quotidianamente i dipendenti Farmacap. In una nota degli RSA si legge a proposito della chiusura del nido di via Bossi 16.

“Un provvedimento incomprensibile e inaccettabile, che determina la chiusura del nido stesso, a metà anno scolastico, con il trasferimento dei bambini interessati in altre sedi e nel contempo (come per il mancato rinnovo del contratto per i servizi sociali), nessuna garanzia sul futuro occupazionale delle lavoratrici impiegate. Questi provvedimenti che minano inequivocabilmente alle fondamenta dell’Azienda Speciale “Farma-socio-sanitaria”, temiamo siano un preludio alla trasformazione/privatizzazione di Farmacap (a pensar male… però si ci indovina). Progetto da sempre rigettato dal M5S romano, che alla prova di Governo della città, ha però dimostrato massimo disinteresse verso le vicende di Farmacap (l’Azienda è ancora sprovvista di un C.D.A., organo di controllo statutario). Non possiamo accettare che la nostra Azienda, patrimonio dell’intera cittadinanza, venga condotta all’eutanasia per favorire oggi come ieri, interessi speculativi, in continuità col progetto della Giunta Marino e sulla pelle di cittadine/i e lavoratrici/ori.”

In una recente intervista, rilasciata al Messaggero, l’assessore alle Partecipate Massimino Colomban, parla di 6 azienda da dismettere, ovvia e scontata la reazione dei dipendenti:paura.

Farmacap è tra le aziende che andranno all’asta? Perché, dopo l’arresto -settembre 2016- di Francesco Alvaro, commissario straordinario di Farmacap, non è stato nominato alcun Consiglio di Amministrazione lasciando di fatto la sola dottoressa Laing al controllo? Per statuto Farmacap deve essere controllata da un organo che è il CdA, di fatto la situazione non rispetta le norme statutarie.

Conclude Rosato “Noi dall’interno, da almeno un’anno, abbiamo denunciato un certo unilateralismo e una certa propensione autoritaria dell’attuale dirigenza nella gestione dell’Azienda con un piglio privatistico. Inaccettabile in una azienda pubblico”:

Un clima cupo e di paura, e a farne le spese ancora dipendenti di Farmacap.

