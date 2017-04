I dibattiti SenzaBarcode, diritto di famiglia e Polizia Locale

SenzaBarcode non poteva escludere uno spazio al dibattito nel suo #GoToFly #FuoriDallaRete. Diritto di Famiglia e Polizia Locale 24 e 25 settembre

Wikipedia dice che “il dibattito o discussione è la trattazione di un tema attraverso un confronto dialettico tra due o più interlocutori, ciascuno dei quali rappresenta posizioni diverse”. SenzaBarcode pensa che il dibattito sia una delle più alte forme di rispetto e amore, ascoltare e mettere a conoscenza gli altri.

Di certo il dibattito non può essere fine a se stesso e neppure trasformarsi in una “caciara” senza senso. Il dibattito non deve essere ostacolato ma anzi alimentato, cercato, preteso.

I dibattiti sono un diritto ai quali bisogna partecipare senza pregiudizio ma con il desiderio di crescere ed evolversi.

I dibattiti di SenzaBarcode

La nostra proposta, per uscire dalla rete e festeggiare il nostro quarto compleanno, non poteva essere altri che sul diritto di famiglia e la Polizia Locale, due temi da sempre cari alla nostra piattaforma.

#GoToFly sabato 24 settembre dalle 15 alle 18

“Nuove frontiere per il diritto di famiglia nella UE”

Intervengono:

Maria Mussini, senatrice della Repubblica, gruppo Misto

Diego Sabatinelli, segretario della Lega Italiana divorzio breve

Dario Accolla, scrittore e blogger per Il Fatto Quotidiano e Gaypost.it

Izzeddin Elzir, presidente UCOII Unione delle Comunità Islamiche d’Italia

Luca Tedesco, professore associato università Roma Tre

Modera Diego Sabatinelli

Mentre l’Italia introduce profondi cambiamenti nel proprio diritto di famiglia dal divorzio breve alle unioni civili uniformandosi alle legislazioni degli altri Paesi europei, una nuova sfida si profila all’orizzonte, è una sfida culturale che coinvolge vecchie e nuove generazioni di italiani, anche in considerazione del fenomeno migratorio che porta con sé una diversa concezione della famiglia e del ruolo della donna nella società.

L’incontro è finalizzato alla formulazione di proposte e documenti.

#GoToFly Sabato 25 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18

“Polizia Locale nel dispositivo antiterrorismo e per le emergenze di protezione civile?”

Intervengono:

Sabrina Magris, Presidente Ecole Universitaire Internationale

Rachele Schettini, esperta di geopolitica e politiche della sicurezza e delle migrazioni

Fabrizio Santori, consigliere Regione Lazio Fratelli d’Italia

Valerio Vacchini, Assessore alla sicurezza del municipio XII di Roma Capitale

Ivano Leo, Associazione PL

Modera, Romolo Bonarota

Le Polizie Locali d’Italia potrebbero essere un valido aiuto per contrastare emergenze come quella rappresentata dal terrorismo internazionale o negli interventi in caso di calamità. L’attentato di Nizza e il terremoto nel Centro Italia ne hanno dato prova. Eppure ancora oggi non vi è praticamente nessun collegamento con l’apparato di sicurezza del nostro Paese, lasciando di fatto inutilizzata una forza di migliaia di agenti.

Un dibattito per raccogliere riflessioni, spunti ed idee con il fine di trovare le migliori soluzioni per Agenti, cittadini e sicurezza. Evento Facebook.

Alle 19.30 concerto live di Carol Maritato accompagnata da chitarra e violino.

Al termine del dibattito del 24 settembre ci sarà l’incontro con l’autore de “L’Amore non fa differenza” Samanta Di Persio. L’appuntamento con Valerio Marra e il suo “Il volto del Male” è invece per domenica 25 dalle 18.30 al termine dei lavori dibattimentale.

Entrambe le serate si concluderanno con un buffet per tutti ma solo domenica Carol vi offrirà un meraviglioso concerto.

Per conoscere tutte le attività potete scaricare il Programma #GoToFly oppure seguirci alla pagina Facebook dell’evento.