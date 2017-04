Carol Maritato, musica e voce per il gran finale di #GoToFly

È Carol Maritato la stella del firmamento #GoToFly, il compleanno di SenzaBarcode. Dalle 19.30 di domenica c’è Carol per incantarvi!

#GoToFly, e noi siamo pronti a volare con SenzaBarcode e Carol Maritato!

Il concerto di Carol chiuderà la due giorni di festeggiamenti per il compleanno di SenzaBarcode. La musica non poteva mancare e Carol è la colonna sonora perfetta. Brava, bella, emana dolcezza e poesia…

Domenica 25 settembre dalle 19.30, Hotel Blanc et Noir

Carol canterà per tutti noi domenica, dopo il dibattito e la presentazione del libro di Valerio Marra. È pronta a stupire e incantare per salutarci dopo due giorni di iniziative diverse e formidabili. Nelle locandine i dettagli e le info sull’evento nella pagina FaceBook.

A seguire, dopo il concerto di Carol, il buffet e le torte preparato dalla nostra chef Alessandra Fortini e da tutti i partecipanti di questo meraviglioso viaggio. Il brindisi è firmato da Enoteche d’Italia.

Liberi.tv e Deliradio.it saranno presenti per immortalare momenti più belli del concerto di Carol e della due giorni di festeggiamenti per il quarto compleanno di SenzaBarcode!

Vi aspettiamo!

Biografia di Carol Gabriella Maritato, in arte Carol

Nasce a Roma nel 22-12-1995 ove risiede ad oggi. Il suo amore per la musica si rivela sin da piccola, ma lo studio di essa inizia 3 anni fa presso la scuola Melody Music School , studiando il canto pop , successivamente presso l’accademia del teatro Golden di Roma scopre e approfondisce quello che poi sarà il suo genere preferito , che la esprime al massimo : Il soul ; Ad oggi continua questa crescita presso il vocal coach Gianni Testa, con il quale sta lavorando per un EP; che fa da custodia al suo ultimo inedito ANIMA LIBERA, il suo secondo brano, dopo Avvicinati, portati entrambi alle finali del Cantagiro 2015 e 2016 , ove in occasione delle semifinali a Trevi nel Lazio si è aggiudicata la maglia Rosa consegnatagli come il miglior cantante da Alessandro Greco.

Il suo esordio nella scena è avvenuto occasionalmente un sera durante le selezioni per il concorso canoro :IL CANTAGIRO, che può considerare come la sua fortuna , il suo start up.

Ancora oggi è solita cavalcare con piacere i vari palchi di esso, poiché l ‘emozione che gli viene evocata ha un sapore speciale , quello dell’esordio.

Essendo una ragazza molto sensibile e dedita al sociale si è esibita più volte in palchi importanti a scopo benefico affianco di Mariella Nava, i Vianella, I cugini di campagna, Amedeo Minghi.

Tra le sue ultime novità abbiamo una collaborazione con conseguente video clip con un duo rapper, i 2D DUE DIMENSIONI e sta ultimando il video clip del singolo ANIMA LIBERA, che vuole essere un grido alla libertà intesa in tutti i tipi inter-relazionali, ponendo un particolare riservo al sentimento che tutto muove: L’AMORE.