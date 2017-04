Calendarizzato il Divorzio breve in Senato

Il 10 marzo calendarizzato in Senato il divorzio breve, anche Matteo Salvini si dice favorevole.

Finalmente calendarizzata in Senato la discussione sul divorzio breve tra il 10 ed il 13 marzo, un altro ostacolo superato dopo tre mesi di rinvii e una piccola battaglia parlamentare all’interno della capigruppo. In realtà è la maggioranza in Senato che riesce a strappare questo risultato, una maggioranza trasversale composta da gran parte del PD, il MoVimento 5 stelle e molti altri senatori delle opposizioni che si sono battuti a titolo personale.

Senatori caparbi. Un risultato che si deve alla caparbietà di alcuni senatori del PD come Lumia e la relatrice Filippin, ai pentastellati Airola e Cappelletti, e a tanti altri parlamentari che in questi mesi ci hanno garantito sostegno ed aiuto. Ora, però, è necessario concludere questa lunga fase ed arrivare al voto in tempi stretti: altri ostacoli si profilano all’orizzonte. Sono le divergenze nate all’interno della maggioranza tra PD ed NCD che potranno creare nelle prossime settimane ulteriori rallentamenti, mantenere massima vigilanza e denunciare ritardi immotivati diventa fondamentale.

Apporto dei cittadini

Gran parte di questa accelerazione si deve anche alla pressione messa in campo dagli elettori che hanno, nel vero senso della parola, “tallonato” le istituzioni affinché si abbreviassero i tempi della calendarizzazione. Questo è un tipico esempio di quanta forza hanno i cittadini quando perseguono un obiettivo comune e decidono di coordinarsi per lavorare insieme e raggiungerlo. I social come facebook e twitter hanno consentito questo rapporto diretto tra istituzioni ed eletti.

Anche Matteo Salvini favorevole

Venerdì 27 febbraio, durante una puntata speciale a cura della Lega Italiana per il divorzio breve, abbiamo avuto il Segretario della Lega, Matteo Salvini, in filo diretto con gli ascoltatori ed ha espresso il suo favore per questa riforma, aggiungendoci anche il suo vissuto di divorziato. L’indicazione di Matteo Salvini potrebbe trasformarsi in un ulteriore allargamento della maggioranza per il divorzio breve in Senato.

Ai nostri microfoni ha dichiarato: “Sono un divorziato, ho la fortuna di aver divorziato da una donna molto in gamba e quindi le nostre vicissitudini non hanno influito sulla crescita del bimbo, che è un bimbo stupendo, e i suoi rapporti personali, dopo l’inizio, sono tornati ad essere molto positivi; ma non tutti hanno questa fortuna, non tutti si possono permettere separazione e divorzio e i tempi lunghi dell’Italia. Non voglio dare giudizi a priori prima di aver letto il testo, ma in linea di massima sono d’accordo sull’abbreviare quella che per molti è una sofferenza e una spesa, diciamocelo, indicibile.”

Martedì prossimo, dalle 22 in diretta su Radio Radicale, il consueto appuntamento a cura della Lega Italiana per il divorzio breve.